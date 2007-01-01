Установка сплит-систем в Краснодаре

Установка сплит систем - «УССК» недорого вызвать мастера по установке сплит-систем в Краснодаре
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Установка мульти сплит системы на 2 блока

Заказать онлайн в Краснодаре «Установка мульти сплит системы на 2 блока» c гарантией до 5-ти лет. Звоните, чтобы оставить заявку на установку климатической техники по номеру +7(900)-29-444-73 или +7(861)243-9-555.

8 800р.
7200 В наличии
7 200р.
Отзывы: 0
Установка мобильной сплит системы 09

Заказать онлайн в Краснодаре «Установка мобильной сплит системы 09» c гарантией до 5-ти лет. Звоните, чтобы оставить заявку на установку климатической техники по номеру +7(900)-29-444-73 или +7(861)243-9-555.

4 100р.
2700 В наличии
2 700р.
Отзывы: 0
Установка канальной сплит системы 36

Заказать онлайн в Краснодаре «Установка канальной сплит системы 36» c гарантией до 5-ти лет. Звоните, чтобы оставить заявку на установку климатической техники по номеру +7(900)-29-444-73 или +7(861)243-9-555.

13 500р.
11200 В наличии
11 200р.
Отзывы: 0
Установка напольно потолочной сплит системы 36

Заказать онлайн в Краснодаре «Установка напольно потолочной сплит системы 36» c гарантией до 5-ти лет. Звоните, чтобы оставить заявку на установку климатической техники по номеру +7(900)-29-444-73 или +7(861)243-9-555.

12 400р.
9700 В наличии
9 700р.
Отзывы: 0
Установка колонной сплит системы 36

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12 500р.
9500 В наличии
9 500р.
Отзывы: 0
Установка настенной сплит системы 24

Заказать онлайн в Краснодаре «Установка настенной сплит системы 24» c гарантией до 5-ти лет. Звоните, чтобы оставить заявку на установку климатической техники по номеру +7(900)-29-444-73 или +7(861)243-9-555.

7 200р.
5000 В наличии
5 000р.
Отзывы: 0
Установка кассетной сплит системы 60

Заказать онлайн в Краснодаре «Установка кассетной сплит системы 60» c гарантией до 5-ти лет. Звоните, чтобы оставить заявку на установку климатической техники по номеру +7(900)-29-444-73 или +7(861)243-9-555.

14 800р.
11500 В наличии
11 500р.

Установка сплит-систем в Краснодаре

Особенности климата нашего региона способствуют тому, что кондиционер прочно входит в повседневную жизнь. Это очень удобный агрегат: летом он спасет от жары, а в холодное время года поможет сохранить в помещении тепло. Но качество работы климатической техники напрямую зависит не только от выбранной модели, но и от грамотной ее установки. В случае минимальной ошибки или просчета, вызванной непрофессиональным подходом, кондиционер или будет работать не на всю свою возможность, или в скором времени выйдет из строя. На сайте «УССК» вы можете выбрать подходящую вам модель и заказать профессиональную установку сплит-систем в Краснодаре. Мы спасаем от жары и холода на профессиональном уровне!

Что такое «установка сплит-систем»?

Наша компания не стала выбирать себе звучное, но непонятное имя. Название отражает основную ее деятельность, и это установка сплит систем Краснодар. Тем не менее, мы не только монтируем климатическую технику, но и реализуем разнообразные ее модели. При этом наша компания сотрудничает с солидными поставщиками, поэтому у нас в каталоге представлены лучшие кондиционеры от ведущих мировых производителей. Что касается собственно установки, то наши специалисты имеют большой опыт в проведении данного вида работ. Будут учтены все нюансы и особенности вашего помещения. После окончания монтажа производится проверка его работы по всем возможным функциям.

Где заказать услугу

Предложений существует немало. Но многие жители нашего города обращаются именно к нам. Ведь наш персонал проявляет свои лучшие профессиональные качества на протяжении всего пути. Сначала клиент попадает к менеджеру-консультант. Позвонив к нам, вы получите точные советы и сможете подобрать оптимальный вариант кондиционера для своей комнаты. После оформления покупки, можно воспользоваться услугой доставки. В оговоренное время все привезут в целостности и сохранности. И, наконец, если клиент пользуется возможностями наших монтировщиков, то и с установкой сплит-системы в Краснодаре проблем не возникает. Быстро, качественно, надежно.

Преимущества компании «УССК»

Почему наша фирма является привлекательной для клиентов? «УССК» – это:

  • Широкий выбор климатической техники. Мы ориентированы на разных людей с различными финансовыми возможностями. Поэтому у нас имеются и простые (но качественные!) модели, и суперсовременные варианты со множеством дополнительных функций.
  • Оперативная доставка по указанному адресу.
  • Установка профессиональными монтажниками с большим опытом работы.
  • Возможность заключить договор на последующее обслуживание: периодическую профилактическую диагностику и ремонт.
Три в одном

В нашем интернет-магазине вы можете выбрать и приобрести кондиционеры различного типа от ведущих производителей. Простая покупка сплит-системы предполагает общение только с продавцом-консультантом. После чего клиент самостоятельно занимается установкой техники. Можно самому забрать кондиционер с нашего склада, а имеется возможность воспользоваться нашей доставкой. Кроме того, можно заказать, что называется, «три в одном»: и купить качественную сплит-систему, и использовать опцию доставки, и посмотреть в деле наших монтировщиков. В последнем случае клиент вообще не имеет проблем, а только наслаждается комфортом от нового кондиционера! Мы рады любым клиентам, какую бы форму общения с нами они ни выбрали. Обращайтесь в лучшую компанию «УССК» по установке сплит-систем в Краснодаре и приобретайте хорошую климатическую технику, звоните по телефону +7(900)29-444-73

Отзывы
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Егор Дружин
Егор Дружин

Всё-таки крутая компания, спасибо вам большое, реально выручили. Мы сейчас просто на мели, ну а холодочка тоже хочется, сами понимаете. Так мы компанию по установке искали месяц, все не подходили по цене, а как эту нашли, думали щас как-нибудь фуфло будет, криво повесят за такие деньги например, но нет, всё сделали в лучшем виде, Висит идеально, не шумит и просто радует глаз!

Лилия Ланцова
Лилия Ланцова

Монтажники из УССК установили сплит систему у нас сегодня.  Огромное спасибо! Висит ровно, не шумит, грязи после себя не оставили, оборудование современное, монтажники вежливые. Мне всё понравилось, спасибо большое!

Олег Артамонов
Олег Артамонов

Даю совет: лучше один раз заплатить профессионалам за установку сплит системы, чем установить самому, а потом платить ещё и за демонтаж.  Я так один раз облажался, потом заплатила в 2 раза больше, а всё это моя экономия. Есть такие вещи, на которых просто нельзя экономить, так вот установка сплит систем  одна из них.

Николай Гавель
Николай Гавель

Компания УССК провела нам сегодня установку сплит системы. Честно, работой я очень доволен. Собираюсь отправить их ещё домой к родителям, чтоб они установили сплит и у них.  Также хочу отметить вежливость и отношение персонала к клиентам, этим ребята тоже очень порадовали. Спасибо большое.

Новости
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Установка сплит системы: где и как лучше разместить розетку?
Установка сплит системы: где и как лучше разместить розетку?

Установка сплит-системы предполагает и электромонтаж. Последний подразумевает размещение розетки под кондиционер. Она не должна бросаться в глаза, но при этом мастеру необходимо обеспечить к ней доступ, и всё это с оглядкой на правила пожарной безопасности и с учётом технических особенностей климатического оборудования. 

Особенности установки внешнего блока сплита на чердаке
Особенности установки внешнего блока сплита на чердаке

Нежелание владельца техники портить фасад здания или вид из окна наружной частью климатического оборудования заставляет его искать другие варианты мест для размещения такой техники. И нередко специалистам нашей компании «УССК» приходится слышать просьбы заказчиков, рассматривающих чердачное помещение как идеальное решение данной проблемы.

Демонтаж сплит-системы
Демонтаж сплит-системы

Стандартный способ монтажа подразумевает размещение внутреннего блока в помещении, а внешнего на улице. Оба модуля связаны системой трубопроводов и электрической схемой. При таком способе процедура демонтажа также стандартна.

Топ-5 «нельзя» при установке кондиционера
Топ-5 «нельзя» при установке кондиционера

Сэкономить на монтаже отдельной электропроводки и установке автомата в щитке. Однако стоит понимать, что последствия возгорания могут нанести гораздо больший урон, ведь кондиционер – техника мощная, сильно нагружающая сеть.

Если сплит-система установлена неправильно
Если сплит-система установлена неправильно

Успех мероприятия под названием «установка сплит-системы» зависит от многих факторов. К ним можно отнести качество выполнения работ, используемых инструментов, собственно прибора. Также не последнюю роль играют погодные условия.

Установка сплит систем: Распространённые ошибки
Установка сплит систем: Распространённые ошибки

Это, конечно же, не полный перечень ошибок «самоделкиных». Стоит упомянуть ещё и о дренаже. Монтируя кондиционер в два этапа, горе-специалисты могут неправильно завести трубу в канализацию. В результате хозяева помещения будут ощущать запах канализации или же внутренний блок станет течь.

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Никто не должен видеть

Как же спрятать розетку от глаз? Заставлять её мебелью или предметами интерьера нельзя. Лучше использовать приёмы маскировки. К примеру, для этого мастера монтируют розетку в полку, на которой располагается внутренний блок сплит-системы. Также её делают в виде особого блока.

Технические нюансы установки

Требуется тщательно выбирать сплит-систему, ориентируясь на мощность внешнего блока. Особенно, если речь идёт о необходимости установки кондиционера в несколько комнат квартиры. Тогда придётся организовывать мульти-сплит-систему. А ей необходим мощный компрессор.

Демонтаж классической сплит системы

Демонтаж классической сплит системы относительно несложен, но перенос канального кондиционера сопряжен с трудностями. Такие системы требуют особого подхода при встраивании в интерьер и имеют больший набор комплектующих.

Сэкономить на монтаже

Сэкономить на монтаже отдельной электропроводки и установке автомата в щитке. Однако стоит понимать, что последствия возгорания могут нанести гораздо больший урон, ведь кондиционер – техника мощная, сильно нагружающая сеть.

Технология монтажа

Если вы не хотите оказаться в числе пострадавших от непрофессионализма монтажников сплит-систем, стоит обратиться к тем, кто имеет золотые руки, голову на плечах, многолетний опыт подобной работы, дорогостоящий инструментарий, то есть в компанию «УССК».

Обслуживание кондиционера

Это, конечно же, не полный перечень ошибок «самоделкиных». Стоит упомянуть ещё и о дренаже. Монтируя кондиционер в два этапа, горе-специалисты могут неправильно завести трубу в канализацию. В результате хозяева помещения будут ощущать запах канализации или же внутренний блок станет течь.

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